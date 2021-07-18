Meme kanserini atlatan Hande Yener: Yaşadığımı kutluyorum
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Meme kanserini atlatan Hande Yener: Yaşadığımı kutluyorum

Meme kanserini atlatan Hande Yener: Yaşadığımı kutluyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

ÜNLÜ şarkıcı Hande Yener, "Cumartesi Sürprizi" programına verdiği röportajda meme kanserini atlattığını açıkladı.

ÜNLÜ şarkıcı Hande Yener, "Cumartesi Sürprizi" programına verdiği röportajda meme kanserini atlattığını açıkladı. Yener, hastalık sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Çok önemli bir rahatsızlık atlattım. Kimseye de anlatmadım. Çünkü pandemi döneminde herkesin morali çok bozuktu. Sevenlerimi de üzmek istemedim. Geçen sene haziran ayında meme kanseri oldum. İlk duyduğumda konuşamıyordum ve kitlenmiştim. Göğsümde kitle hissettim, hastaneye koştum. Bende bir şeyler olduğunu anlamıştım. Tomografiler çekildi. Kanser olduğum söylendi. Çok zor bir süreçti. Ailemden sakladım. İlk öğrendiğimde öleceğimi sandım. Sonuçlarımı bekliyordum. Doktorun sonuca bakıp 'felaket' dediğini duydum, yıkıldım. Öleceğimi sandım. Raporlarımı alıp oradan çıktım. Misha arabadaydı ve ona 'ölüyorum' dedim. Sonra gözyaşlarıyla hastaneye döndüm. Yanımdakiler intihar edeceğimi sandı, yalnız bırakmadı. Delirmiş vaziyetteydim. Başka doktorla görüştüm ve 'Erken teşhis hayat kurtarır' dedi."

'Ameliyat 7 saat sürdü, Altın Kelebek ödülünü alırken kimse anlamadı'

Ünlü şarkıcı, teşhis sonrası hemen ameliyata alındığını açıkladı: "Ameliyat 7 saat sürdü. 5 gün hastanede kaldım. Ameliyattan bir hafta sonra Altın Kelebek'ten 'Başarı Ödülü'mü alacaktım. Fakat ameliyattan sonra vücuduma drenler taktılar. Onları göstermemem gerekiyordu.Ceketimin vatka kısımlarına drenleri koyup, kabloları sakladım. 'Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödülümü alırken 'Bela' şarkımı da tanıtmaya hazırım' dedim. Oradaki kimse anlamadı. Ben aslında ameliyattan yeni çıkmıştım."

"Annem hala bilmiyor"

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Hande Yener, "Şu an birinci yılımı kutluyorum. İyi olduğum için de bunu açıklıyorum. 2 gün önce temiz sonuçlarımı aldım. 6 ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her gelen sonuçta evde çığlıklar atılıyor" dedi. Yener annesinin hastalığından haberinin olmadığını da itiraf etti: "Annem hala bilmiyor. Eğer öğrenirse sadece meme kanserine dikkat çekmek için bu konudan bahsettiğimi söyleyeceğim."

Kaynak: Hürriyet

Hande Yener 'Bunu söylemek zorundayım' diyerek annesinden bile sakladığı kanser hastalığını anlattı
Hande Yener "Bunu söylemek zorundayım" diyerek annesinden bile sakladığı kanser hastalığını anlattı
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