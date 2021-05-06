Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in son görüntüsü üzdü

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, meme kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Ergüder, son halini sevenleriyle paylaştı. İşte Ergüder'in son durumu...

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, başrolünde yer aldığı 'Menajerimi Ara' dizisine veda etmişti. Bir süredir kemoterapi tedavisi gören Ergüder, son halini sevenleriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Herşey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN FAZLA SARSILMAMAK"

Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisine şu sözlerle veda etmişti: "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum."

"SİZİNLE ÇALIŞMAKTAN ZEVK ALDIM"

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ergüder, "Feris'i oynamama vesile olan Ay Yapım ve Star TV'ye, bana bu süreçte yol gösteren yönetmenlerim Ali Bilgin, Deniz Çelebi Dikilitaş ve Elif Turgay'a ve bana bir harita veren Dix Pour Cent dizisi yanı sıra Yelda Eroglu, Yesim Çıtak, Ekin Atalar'a, ekranda beni muhteşem gösteren başta Selim Demiratar olmak üzere tüm kamera arkası ekibime, beraber oynarken paslaşmaktan büyük zevk aldığım tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bana partnerliğiyle örnek olan Serhat Teoman'a sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin