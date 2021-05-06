Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in son görüntüsü üzdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in son görüntüsü üzdü

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in son görüntüsü üzdü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, meme kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Ergüder, son halini sevenleriyle paylaştı. İşte Ergüder'in son durumu...

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, başrolünde yer aldığı 'Menajerimi Ara' dizisine veda etmişti. Bir süredir kemoterapi tedavisi gören Ergüder, son halini sevenleriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Herşey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN FAZLA SARSILMAMAK"

Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisine şu sözlerle veda etmişti: "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum."

"SİZİNLE ÇALIŞMAKTAN ZEVK ALDIM"

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ergüder, "Feris'i oynamama vesile olan Ay Yapım ve Star TV'ye, bana bu süreçte yol gösteren yönetmenlerim Ali Bilgin, Deniz Çelebi Dikilitaş ve Elif Turgay'a ve bana bir harita veren Dix Pour Cent dizisi yanı sıra Yelda Eroglu, Yesim Çıtak, Ekin Atalar'a, ekranda beni muhteşem gösteren başta Selim Demiratar olmak üzere tüm kamera arkası ekibime, beraber oynarken paslaşmaktan büyük zevk aldığım tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bana partnerliğiyle örnek olan Serhat Teoman'a sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'in son görüntüsü üzdü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:07:51. #1.14#

title