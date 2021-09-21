Sadan Hanım adlı belgesel filmde Azheimer hastası Sadan Ünüvar'ı canlandıran oyuncu Canan Ergüder, bir süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam filmin galası yapıldı. Ergüder, uzun zaman sonra ilk kez burada görüntülendi.

Eşi Kenan Ece ile objektiflere poz veren Ergüder'in bir hayli moralli olduğu görüldü.

"TEDAVİM BİTMEK ÜZERE"

Açıklamada bulunan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti... Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

KARI-KOCA AYNI PROJEDE BULUŞTU

Ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içerdiği 'Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi' adlı belgesel sinema filmine konu oldu. Yönetmen Göksel Gülensoy'un, Sadan Ünüvar'ın çocukluğundan ölümüne kadar Türkiye ve yurtdışında geçen hayatını anlattığı film, Alzheimer Haftası'nın başladığı 21 Eylül'de 'Başka Sinema' platformunun salonlarında gösterime girecek.

Filmde Sadan Ünüvar'ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan ünlü oyuncu Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar'ı ise Kenan Ece oynadı.