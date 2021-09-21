Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş itiraf - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş itiraf

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş itiraf

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören oyunca Canan Ergüder, başrolünü üstlendiği Sadan Hanım filminin galasında görüntülendi. Ergüder, sağlık durumunu merak edenler için flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Sadan Hanım adlı belgesel filmde Azheimer hastası Sadan Ünüvar'ı canlandıran oyuncu Canan Ergüder, bir süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. Dün akşam filmin galası yapıldı. Ergüder, uzun zaman sonra ilk kez burada görüntülendi.

Eşi Kenan Ece ile objektiflere poz veren Ergüder'in bir hayli moralli olduğu görüldü.

"TEDAVİM BİTMEK ÜZERE"

Açıklamada bulunan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti... Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

KARI-KOCA AYNI PROJEDE BULUŞTU

Ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan Alzheimer hastalığı, gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süredeki evrelerini de içerdiği 'Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi' adlı belgesel sinema filmine konu oldu. Yönetmen Göksel Gülensoy'un, Sadan Ünüvar'ın çocukluğundan ölümüne kadar Türkiye ve yurtdışında geçen hayatını anlattığı film, Alzheimer Haftası'nın başladığı 21 Eylül'de 'Başka Sinema' platformunun salonlarında gösterime girecek.

Filmde Sadan Ünüvar'ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan ünlü oyuncu Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar'ı ise Kenan Ece oynadı.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş itiraf

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş itiraf

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Pınar Deniz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den flaş itiraf - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:14:58. #1.17#