Meme kanseri olanlara güzel haber! Artık kalıcı makyaj uygulaması ile meme ucu yeniden yapılabiliyor
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Meme kanseri olanlara güzel haber! Artık kalıcı makyaj uygulaması ile meme ucu yeniden yapılabiliyor

Meme kanseri olanlara güzel haber! Artık kalıcı makyaj uygulaması ile meme ucu yeniden yapılabiliyor
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Yaşam

Biyolog, hijyenist, kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı Gülsüm Sözen, kanser tedavisi sonrası yaşanan meme ucu kaybını tamamlamak için kalıcı makyaj uygulamasıyla yeni bir meme ucu yapabildiklerini söyledi.

Meme ucu kaybını tamamlamak için yapılan kalıcı dövme çalışmalarından bahseden Gülsüm Sözen, şu konulara değindi;

Areola uygulamaları çeşitli sebeplerden kaynaklı ortaya çıkan meme ucunda renk kayıplarını tamamlamak için kullanılan bir uygulamadır. Dikiş izlerinden sebep oluşan renk kayıplarına da aynı şekilde müdahale edilmektedir. Kalıcı makyaj tekniklerinden faydalanarak yaptığımız bir uygulamadır.

NE TÜR KAYIPLARI KAPSIYOR?

Çeşitli sebeplerden kastımız cerrahi müdahaleler sonrası meme rekonstrüksiyon sonrası estetik amaçla yapılan meme operasyonları sonrası ya da renkli bölgenin olduğu kısımda yapılan çeşitli cerrahi müdahaleler sonrası ortaya çıkan renk kayıplarını kastediyoruz. Yine jinekomasti müdahaleler sonrası bu renk kayıpları meydana gelebiliyor. Bu renk kayıtlarının dışında da o cerrahi müdahale esnasında oluşan yara dikiş izleri de bunlardan biridir.

BU UYGULAMARI KİMLER YAPIYOR?

Areola uygulamasını yapan kişiler olarak aslında çok az kişiyiz. Daha fazla meslektaşımızın bu uygulamaları yapmayı öğrenmelerini hedefliyorum. Böylece daha fazla kadının hayatına dokunabileceğimiz ve bu tür eksik pigmentasyonları tamamlayarak motivasyonlarını yükseltip hayata daha fazla bağlanmalarını destek olacağımızı düşünüyorum.

EĞİTİM DE VERİLİYOR

Gülsüm Sözen Academy'de birçok mesleki eğitimler, uygulama eğitimlerini veriyoruz. Şu anda üzerinde durduğumuz meme ucu renklendirme yani Areola uygulamalarının da eğitimlerini vermekteyiz. Bu işi yapmak isteyen meslektaşlarıma buradan duyurmak istiyorum. Gelin bu uygulamayı öğrenerek mesleki gelişiminize katkıda bulunun. Bu mağduriyeti yaşayan hayatlara dokunarak maddi ve manevi kazanımınızı arttırın.

Web sitemizden (www.gulsumsozen.com.tr) ve instagram (@gulsumsozenacademy) adresimizden bize ulaşabilirler.

Meltem Şarkışlalı'yla ilgili yenilikleri takip etmek için resmi instagram hesabı olan "@meltem_sarkislali" ve Mels Slim Light instagram hesabı olan "@melsslimlight" üzerinden merak edilenleri sormak için ulaşmanız mümkün.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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