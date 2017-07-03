Melvin Jones Ödülü İle Taşköprü Yine İz Bıraktı!

30 Haziran gece 24.00 da yeni döneme geçerken kulüp yeni dönem görevlilerini taktim ederken,sürpriz bir şekilde Kurucu Başkan Melvin Jones ödülünü dönemin son ve en önemli ödülünü de taktim ederek.Döneme damgasını vurdu.

Bunun yanı sıra,2016-2017 Dönemini Genel Yönetmeni son tören konuşmasını ve Lionlar için en büyük ve en özel ödüllü kurucu başkanı Ln.F.Fatma Nurcan Özdemir takdim ederek dönemini İz Bırakarak da bitirmiş oldu.

Tören yönetmeni Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Ln.Bülent Şen'in kurucu başkan için hazırladığı sürpriz slayt gösterisi de herkese duygusal anlar yaşattı.

Ödüle layık görülen kurucu başkan Ln.F.Nurcan Özdemir, ''Bu organizayonu bana nasıl fark ettirmeden hazırladılar hiç bilmiyorum.Buraya aslın da , görev teslim töreni için gelmiştik.Benim için çok büyük sürpriz oldu.Sevgili Başkanım Ln.Zeliha Demir'e kulüp arkadaşlarıma bu ödülü bana layık gördükleri için çok teşekkür ederim.Bir Lionun alabileceği en büyük ödül bundan başka ödül de yok…Sizleri çok seviyorum'' diyerek duygusal bir konuşma yaptı.

Genel Yönetmen Ln.Ömer Ruhi Eryurt, ''Çeyrek asırdır Lion olarak ve özel yaşamını da bir lion olarak yaşayan sevgili kurucu başkanımız bu ödülü çoktan hak etmişti.Öyle gizli çalışıldı ki,benim için manevi bir yük olmuştu şuan bu yükten kurtulmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Sayın Lionlar,"Lionsun 100. Yılında gerçekleştireceğiniz her hizmetin manevi bir karşılığının mutlaka olacağı, toplum için umut olmaya devam edeceğiniz, gelecek için önemli değerler kazandıracağınız ve "iz bırakacağınız" inancıyla gerçekleştireceğiniz çalışmalar için sizleri bugünden kutluyor, başarılar diliyorum…" cümleleri ile döneme merhaba diyerek ilk mesajımı sizlerle bu platformda paylaşmıştım...Ve artık döneme veda zamanı geldi...

"İz Bırakın" diyerek birlikte çıktığımız, pek çok sorunu birlikte göğüslediğimiz bu çok özel yolculuğun sonuna geldik. Geçen bir yıllık sürede pek çok anıyı ve kulüplerimizin, Lionların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların sonuçlarını "Lionsun 100 Yıllık İz Bırakan" geçmişine büyük bir iç huzur ile emanet ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.Sizlerin her fırsatta ifade ettiğiniz gibi, "İz Bırakan" bir dönemin ardından, yeni yüzyılda yeni ufuklara yelken açmak ve yeni hizmet hedefleri yaratmak en önemli görevimizdir. Bu yolculukta seçilmiş Genel Yönetmenimiz Sayın Adnan Babur Gündüz'e ve tüm takım arkadaşlarına başarı dileklerimi sunuyor, 2016-17 Çalışma dönemi boyunca şahsıma duyduğunuz güven, dostluğunuz ve koşulsuz destekleriniz için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. "İyi ki varsınız, İz Bıraktınız..."Diyerek dönemin son konuşmasını yaptı.Ln.Ömer Ruhi Eryurt gecenin anısına Genel yönetmenlik Bayrağını imzalayarak Dönem Başkanı,Ln.Zeliha Demir'e armağan etti.

Tören yeni başkan Ln.T.Murat Başlıkçıoğlu'na başkanlık madalyası teslim edildikten,geçen dönem başkanını Ln.Zeliha Demir'e Taşköprü Lions Kulübünün geleneksel başkanlık yüzüğü hediye edilerek son buldu.

