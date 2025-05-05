Meltem Miraloğlu'na ne oldu? SON DAKİKA

Bir dönemin çok konuşulan dizilerinde yer alan oyuncu Meltem Miraloğlu, son zamanlarda gündeme gelen açıklamaları ve kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialarla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Yaşanan son gelişmelerin ardından Miraloğlu'nun mevcut durumu ve geleceğine dair sorular, kamuoyunun merak ettiği başlıca konulardan biri haline geldi. Peki, Meltem Miraloğlu'nun başına ne geldi? Türkiye'ye geri döndü mü? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MELTEM MİRALOĞLU OLAYI NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan yeni iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2019 yılında, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile gerçekleştirdiği evlilikle gündeme gelen Miraloğlu'nun eşi 2025 yılı başlarında hayatını kaybetti. Basına yansıyan bilgilere göre, Grady'nin vasiyetinde Meltem Miraloğlu'nu mirasından men ettiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun maddi sıkıntılar yaşamaya başladığı belirtildi.

Meltem Miraloğlu

Grady'nin vefatının ardından New Jersey'e taşındığı öğrenilen Miraloğlu'nun, 78 yaşındaki bir Amerikalı ile evlenmeye hazırlandığı esnada, genç bir saldırgan tarafından fiziki saldırıya uğradığı iddia edildi. Saldırı sonucu kaburgalarının kırıldığı ve akciğerinde hasar oluştuğu belirtilen Miraloğlu'nun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Meltem Miraloğlu olayı nedir

Öte yandan, oyuncunun Amerika'da kaçak olarak yaşadığı, geçimini ise temizlik işleri yaparak ve ev yapımı Türk yemekleri satarak sağladığı ileri sürüldü. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Miraloğlu'nun psikolojik sorunlar yaşadığı ve sosyal çevresinden uzaklaştığı ifade edildi.

Son olarak ses sanatçısı ve yazar Onur Akay tarafından yapılan açıklamada, Meltem Miraloğlu'nun ikinci kez intihar girişiminde bulunduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.