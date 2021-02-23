Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği?

Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği? Meltem Miraloğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2 yaşında iken ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.

"Hayat Devam Ediyor" dizisi ile ekrana geldi ve dizideki başarısından dolayı "En İyi Drama" ödülüne layık görüldü.

1,70 boyunda olan oyuncu "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterini canlandırdı. Sekerat Son filminde rol aldı.

Kılıç Günü, Bir Bulut Olsam dizilerinde de rol alan Miraloğlu, Aşık, Ateş,Güzel Günler Göreceğiz gibi filmlerde yer aldı.

ÖZEL HAYATI

Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. Ağustos-Kasım 2017 arasında, yönetmen-yapımcı Tayfur Aydın'la evliydi.Ekim 2019'da Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi. Kasım 2019'da Miraloğlu, eşinden boşanma kararı aldı. Mart 2020'de, Miraloğlu'nun eşinden boşandığı iddia edildi.