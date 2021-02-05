Meltem Cumbul kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Meltem Cumbul'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Meltem Cumbul geliyor. Meltem Cumbul'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Meltem Cumbul kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

Meltem Cumbul'un hayatı, biyografisi ve mesleği merak edilmektedir. Peki, Meltem Cumbul kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

Meltem Cumbul (d. 5 Kasım 1969, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Meltem Cumbul doğum tarihi : 5 Kasım 1969

Meltem Cumbul kaç yaşında : 51 yaşında

Meltem Cumbul mesleği ne : Sinema ve dizi oyuncusu

Meltem Cumbul nereli : İzmir

Meltem Cumbul burcu ne : Akrep

1969 yılında İzmir'de doğan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir. 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladığı liseden 1987 yılında Ata Koleji'nden mezun oldu. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Meltem Cumbul'un kariyeri; Berlin Altın Ayı ödülünü almış Duvara Karşı'nın (Head On) da aralarında olduğu on altı sinema filmi, Türkiye Televizyon tarihinin en çok izlenen dizi başarısını kazanmış Yılan Hikayesi'nin de aralarında olduğu altı dizi, Smokey Joe's Cafe, Taming of the Shrew gibi müzikal ve tiyatro oyunları ile Palm Springs, Queens, Ankara ve Antalya Altın Portakal Film festivalleri dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahiptir.

2004 Yılında Eurovision Şarkı Yarışmasını Korhan Abay ile birlikte sunmuştur.

2005 yılından itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, hâlen mezun olduğu okul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretmektedir.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2000 : Duruşma filmindeki Nazan rolüyle Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

2004 : 11.ÇASOD/ En İyi Oyuncu

2003 : Abdülhamit Düşerken filmindeki Nimet rolüyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

2006 : Gönül Yarası filmindeki Dünya rolüyle Fipresci En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

2006 : Palm Springs International Film Festivali/En İyi Kadın Oyuncu