Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen evleniyor
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Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen evleniyor

Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen evleniyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir senedir birlikte olan ve aşklarını gözden uzak yaşayan sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren Arda Türkmen, ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, aşkı evliliğe gidiyor. Bir senedir birlikte olan çiftten müjdeli haber geldi. Ünlü şef, geçtiğimiz günlerde influencer olan Elbirliler'e evlilik teklifi yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeninin iki gün önce paylaştığı karede parmağında tek taş olduğu görüldü. Elbirliler, dört günce önce sevgilisiyle ilk kez Instagram'dan paylaştığı karesinin sebebi de böylece ortaya çıkmış oldu. Türkmen'in evlilik teklifine 'Evet' diyen influencer, kısa süre sonra fotoğraf paylaştı. Elbirliler, "Bu burada dursun. 16.06.2021" notunu düşmüştü. İkilinin, evlilik hazırlıklarına başladığı da öğrenildi. Elbirliler, sevgilisiyle çıkan evlilik iddialarına nisan ayının sonunda, "Haberleri görmedim. Söyleyeceğim tek bir şey var, her şey çok güzel gidiyor. Hayırlısı artık" diyerek, kafa karıştırmıştı.

Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen evleniyor

Kaynak: Snob Magazin

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