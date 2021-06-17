Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen'den ilk...
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Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen'den ilk...

Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen'den ilk...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir senedir birlikte olan Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, aşklarını gözden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çift, bir ilke imza attı. İşte detaylar...

Şef Arda Türkmen (46) ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'den (31) bir ilk geldi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aşklarını gözden uzak yaşıyorlardı. İkili, ilk defa sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı. Elbirliler, sevgilisi Türkmen'le selfie yaptığı kareyi yayınlayarak, "Bu burada dursun. 16-06-2021" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. Yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren Türkmen ve sosyal medya fenomenine takipçileri, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin

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