Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan basınına corona virüsü tehlikesiyle ilgili konuştu. Çizme'de oldukça ünlü olan Satta, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin virüse karşı olduğu öneme değinirken, övgü dolu sözler sarf etti.

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in İtalyan eşi Melissa Satta, corona virüs hakkında değerlendirmelerde bulundu. Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan Chi dergisine verdiği röportajda "İtalya'daki zorluk burada yok, Türkiye pandemiye daha hazırlıklı" dedi. Satta, Türkiye'nin İtalya'ya kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi ve şu sözleri kullandı; Oğlum ve ben bir çanta ve iki pijama ile Milano'dan ayrıldık. Biz altı gün kalmayı planlıyorduk. Ancak altı hafta boyunca burada olacağız. Türkiye'de daha az sıkıntı var.