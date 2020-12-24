Melisa Sözen'in sevgilisi Harun Tekin hakkında şaşırtan gerçek!
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Melisa Sözen'in sevgilisi Harun Tekin hakkında şaşırtan gerçek!

24.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:15
Melisa Sözen'in sevgilisi Harun Tekin hakkında şaşırtan gerçek!

Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde rol alan oyuncu Melisa So¨zen, sevgilisi Harun Tekin ile Zorlu AVM'de go¨ru¨ntu¨lendi. Melisa Sözen'in sevgilisi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin Youtube kanalında yayınlanacak olan 'Sahne Tozu Yutanlar' adlı programa konuk olan başarılı müzisyen Harun Tekin, program sonrasında sevgilisi Melisa Sözen ile birlikte objektiflere poz verdi.

'ÇOK KEYİFLİ BİR PROGRAM OLDU'

Gazetecilerle konuşan Harun Tekin, "Program ocak ayında yayınlanacak. Melisa da bugu¨n beni yalnız bırakmadı. Keyifli bir gu¨n gec¸irdik" yorumunda bulundu.

FELSEFE VE PSİKOLOJİ MEZUNU ÇIKTI

Öte yandan Melisa Sözen'in biricik aşkı Harun Tekin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Uzun yıllardır müzisyenlik yapan Tekin'in 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi. Tekin'in Felsefe ve Psikoloji bölümlerinden mezun olduğu ortaya çıktı.

'ÜNİVERSİTEDE GEÇİRDİĞİM YILLAR...'

Boğaziçi Üniversitesi'nde aldığı eğitimden bahseden Harun Tekin, "Üniversitenin bir meslek edinme yeri olmadığını Boğaziçi Üniversitesinde geçirdiğim yılların sonunda anladım. Bu ilk bakışta tuhaf gelebilir, ama üniversitenin esas fonksiyonu, bir öğrenciyi bir meslek erbabına çevirmenin çok çok ötesindedir. Orada karşılaşmalar önemlidir, özellikle kendi gibi olmayanla olan karşılaşmalar. Farklı fikirlerle karşılaşmak, hele de ayarsız bir özgüvenle gelinmişse, çok öğreticidir." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:16:44. #1.15#
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