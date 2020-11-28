Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti

Dün akşam 13. yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'da duygusal bir veda yaşandı. Dizide Alya karakterini oynayan Melisa Sözen, senaryo gereği kadrodan çıktı. Son sahne çekimlerine kendisi için pasta alınarak veda kutlaması yapılan Sözen, o anları Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda, 27 Kasım Cuma akşamı 13. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kırmızı Oda'nın son bölümüne Alya'nın büyük değişimi damga vurdu. Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa Sözen) bu hafta son kez izleyici karşısına çıktı. Yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla geldi.

"ÖMRÜMÜN EN KIYAMETLİ DÖNEMLERİNDEN BİRİ"

Melisa Sözen de Instagram hesabından Alya ve Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yaptı. Dizi setinde kendisine veda edilen anların videosunu paylaşan Sözen şunları yazdı: "Alya hayatımın bir dönemini aldı, şifalandırdı, sarıp sarmaladı. Alya'yla çıktığım bu yolculuğun ömrümün en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu biliyorum. Geriye bir tatlı huzur kaldı. Kamera önünde ve arkasında muhteşem bir ekiple çalıştım. Her anlarını yaptıkları işe veren, işini çok severek yapan bu güzel ekipteki her bir kişiye çok teşekkür ederim. Özverinizi ve desteğinizi hiç esirgemediniz.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENİP ÇOK MUTLU OLDUM"

"Canım Cem ve dünyanın en muhteşem partneri canım Binnur ikinize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim ne çok şey öğrendim ne çok mutlu oldum sizinle. Sevgili Gülseren Hanım size de ayrıca teşekkür ederim kırıklarını sarıp iyileştirdiğiniz her bir ruh için. Banu'cuğum her hafta büyük bir sevgiyle yazdığın her bir sahne için çok teşekkür ederim, ellerine sağlık. Ve sevgili seyircimize de 13 hafta boyunca bu yolculuğa ortak oldukları, destekleri ve güzel mesajları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

KADIN MESLEKTAŞLARINI UNUTMADI

Melisa Sözen, paylaşımında ekranlarda gördüğümüz kadın oyuncuların başarısına da değinmeden geçemedi. Kadın meslektaşlarına da teşekkür eden oyuncu "Son olarak da bu sene her bir kanalda her bir dizide devleşen ve seyirciyi büyüleyen kadın meslektaşlarıma çok teşekkür ederim, her biriniz ilham oldunuz. Ne güzel oldu hangi kanalı açsak bir kadın hikayesine denk gelmek" ifadelerini kullandı.

BİNNUR KAYA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Dizide Doktor Hanım'ı oynayan Binnur Kaya ise Instagram hesabından Melisa Sözen'e veda ederken "Bir varmış, bir yokmuş... Güzel memleketimin, güzel insanları yaşadıkları acıları içlerine gömerken, bir prenses onlardan birine nefesini üflemiş, acılarını dillendirmiş ve can katmış canına... Prenses Melisa... Bağrımıza basıp, şefkatle saçlarını okşamak istediğimiz bir can bıraktın hayatlarımıza...Dilerim hayat da senin saçlarını şefkatle okşayıp, gözünden sakınsın seni...Bizi onurlandırdın...Güle güle git, yolların açık olsun. S¸imdiden özledim" ifadelerini kullandı.