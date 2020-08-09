Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez görüntülendi Birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan ve birlikte oldukları ortaya çıkan Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, Baltalimanı'nda görüntülendi.

Tuba Büyüküstün ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Umut Evirgen, yeni sevgilisi Melisa Şenolsun yakalandı. Birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan ve birlikte oldukları ortaya çıkan ikili, Baltalimanı'nda araç içinde görüntülendi. Evirgen'e ait arabada objektiflere yansıyan ikili, utangaç tavırlar sergiledi. Kaynak: Snob Magazin