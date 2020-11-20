Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer kaç yaşında, nereli? Melisa Emirbayer mesleği ne?

İddiaya göre Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Selin Ciğerci ise, Emirbayer'i bulup ona şiddet uyguladı. Peki, Melisa Emirbayer kaç yaşında, nereli? Melisa Emirbayer mesleği ne? Melisa Emirbayer kimdir?

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme elen Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer merak konusu oldu.

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

Adı Soyadı: Melisa Emirbayer

Doğum Tarihi: 2 Kasım 1995 (24 yaşında)

Nereli: İzmir

Burcu: Oğlak

Kilosu: 58 kg

Boyu: 1,77 m

Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 İzmir doğumludur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde eğitim almıştır.

Melisa Emirbayer 2002'de yüzme sporu ile tanıştı. Yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları yaşadı.

Melisa Emirbayer 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırdı.Ardından milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar yakaladı.

2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük görevini yürüttü.

Melisa Emirbayer kendisini şöyle anlatıyor:7 yaşından itibaren yüzücülükle uğraşıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yaptım. Milli takıma hizmet veriyorum. Sayısız şampiyonluklarım ve rekorlarım var. İsterse 1 sene aç kalayım beni zorlayacağını düşünmüyorum.