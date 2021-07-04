Melisa Döngel Kimdir?

Melisa Döngel, 1999 doğumludur. Oyunculuk kariyerine Elif dizisi ile adım atan Melisa Döngel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Melisa Döngel nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat veren Melisa Döngel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Melisa Döngel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.

Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat vermektedir. Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.

Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2021-Aşk Mantık İntikam (TV Dizi)

2020-Sen Çal Kapımı (TV Dizi)

2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi)

2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi)

2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)

Kaynak: Snob Magazin