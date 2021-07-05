Melisa Döngel kardeşi kimdir? Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel kimdir? Melisa Döngel ne dedi? İşte Melisa Döngel'in açıklamaları!

Yaptığı açıklamaların ardından gündemin merak edilen isimleri arasında yerini alan Melisa Döngel hakkında Melisa Döngel'in kardeşi kimdir? sorusu yer aldı. Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel, Hangimiz Sevmedik dizisi ile kariyerine devam etti. Peki, Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel kaç yaşında, nereli? Melisa Döngel ne dedi? Aşk Mantık İntikam dizisinde oynayan Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel kimdir?

Melisa Döngel kardeşi kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada "Elmalı davası" etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. "Bizim Hikaye", "Sen Çal Kapımı" gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde "Aşk Mantık İntikam" dizisiyle ekrana gelen oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

MELİSA DÖNGEL KARDEŞİ KİMDİR?

Kariyerine Arka Sokaklar ile adım atan Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren karakterine hayat verdi. Şu sıralar ise Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat vermekte.

Melisa Döngel'İn kardeşinin ismi ise Elif Döngel'dir. 17 yaşında olan Elif Döngel ile Melisa Döngel zaman zaman beraber sosyal medya paylaşımları da yapmakta.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Yine 2021'de ise Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başlamıştır.