Melisa Döngel gece havuza girdi

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Melisa Döngel, Antalya tatiline devam ediyor. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia ile kısa süre aşk yaşadığı iddia edilen Melisa Döngel, gece havuz keyfi yaptı. Bir haftadır Antalya'da tatil yapan oyuncu, suyun içinde bikinili karelerini paylaştı.

'Sen Çal Kapımı' dizisinde yer alan Döngel, "Gece gece sıcak havuz keyfi mi" diye yazdı. Binlerce beğeni alan Döngel'e hayranları, "Kızın kendisi ve fiziği çok güzel" mesajlarını gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin