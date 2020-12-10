Melisa Aslı Pamuk: Bond kızı olmak isterim
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Melisa Aslı Pamuk: Bond kızı olmak isterim

10.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:53
Melisa Aslı Pamuk: Bond kızı olmak isterim

Süper kahraman yapımlarını çok sevdiğini anlatan oyuncu, "Ben Marvel ve DC hastasıyım. Batman, Süpermen ve Kaptan Amerika'yı çok severim. Babam çizgi roman biriktirirdi, ben de onlarla büyüdüm" dedi.

Süper kahraman yapımlarını çok sevdiğini anlatan oyuncu, "Ben Marvel ve DC hastasıyım. Batman, Süpermen ve Kaptan Amerika'yı çok severim. Babam çizgi roman biriktirirdi, ben de onlarla büyüdüm" dedi. Pamuk, hayalindeki rolü de açıkladı: "Bond kızı ya da Cat Woman'ı (Kedi Kadın) oynamak isterim."

Kaynak: Hürriyet

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