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Melis Sezen: Yapıcı eleştiriler bizi mutlu ediyor

Melis Sezen: Yapıcı eleştiriler bizi mutlu ediyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken güzel oyuncu Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte detaylar…

Akşam saatlerinde AVM'ye gelen güzel oyuncu, son günlerde sıkça konuşulan ve jürisinde yer aldığı programla ilgili konuştu. Sezen; "Çok güzel heyecanlı bir program. Rengarenk yarışmacılar ve jüri oldukça keyifli. Eğlenceli bir program oluyor, aldığımız geri dönüşler ve eleştirilerde daha çok yapıcı yönde olduğu için bizde ayrıca mutlu oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Yer aldığı dizisi içinde açıklama yapan Melis Sezen; "yılbaşından dolayı kısa bir ara vermiştik. Yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağız" dedi. Sezen'in siyah tarzı ve keyifle poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Melis Sezen: Yapıcı eleştiriler bizi mutlu ediyor

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