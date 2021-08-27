Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in suyun içinde beyaz gömleğiyle paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in suyun içinde beyaz gömleğiyle paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Melis Sezen'in deniz kenarında ıslak gömleğiyle verdiği poza beğeni yağdı.

Kanal D ekranlarının kalıcı yapımlarından biri olmayı başaran Sadakatsiz dizisinde "Derin" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YAZ SEZONUNU KAPADI

Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yaptı. Sezen bir süredir Çeşme'de menajeri ile yazın tadını çıkarıyordu. Zaman zaman sosyal medyada yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çeken Melis Sezen yazı kapadı.

SON PAYLAŞIMI MESTETTİ

Yaza veda pozuyla dikkat çeken Sezen mavi bikinisinin üzerine giydiği ıslak beyaz gömleğiyle hayranlarını mest etti. Melis Sezen'in paylaşımına "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

Melis Sezen'in ıslak gömleğinin bikinisini gösterdiği fotoğrafa beğeni yağdı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in suyun içinde beyaz gömleğiyle paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in suyun içinde beyaz gömleğiyle paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı - Haberler Magazin
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