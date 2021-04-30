Melis Sezen "Gittim o kişinin kapısına, 'Dan dan dan' aç kapıyı diye vurdum."

KANAL D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz"de rol alan Melis Sezen, "Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programına konuk oldu.

KANAL D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz"de rol alan Melis Sezen, "Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet" programına konuk oldu. Hürriyet'in hafta sonu eklerinde ses getiren röportajlara imza atan Gence'nin sorularını yanıtlayan oyuncu, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Çok fazla ihanete uğramadığını söyleyen Sezen, ilk kez aldatıldığında o insanı psikolojik olarak süründürdüğünü ifade etti.

ROMANTİK DEĞİLİM

Aşkta gururu kaybettiği zamanlardan bahseden Melis Sezen, konuyu yaşadığı bir örnekle anlattı: "Gittim o kişinin kapısına, 'Dan dan dan' aç kapıyı diye vurdum." Oyuncu, romantik değil gerçekçi bir karakteri olduğunu da söyledi.

GECEYE DAMGA VURDU

"Sadakatsiz"in önceki gün yayınlanan yeni bölümünün final sahnesi geceye damga vurdu. Asya (Cansu Dere) ve Derin'in (Melis Sezen) izinin bulunması dikkat çekti. Final anında ise Faruk yakalanırken, Nazan, Derin ve Asya arasında çıkan arbede sonrası Asya'nın vurulması sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Kaynak: Hürriyet