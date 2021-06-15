Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

Ocak ayında yayınlanmaya başlayan ekranların sevilen dizisi Maraşlı birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bu isimlerden biri de dizide Dilşad karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melis İşiten. Peki, Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

Melis İşiten geçtiğimiz temmuz ayında Uraz Kaygılaroğlu ile ayrılmıştı. Ardından magazin gündeminde pek yer almayan Melis İşiten bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeniden gündeme geldi. Peki Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, kendi ifadeleriyle biyografisini şu şekilde aktarmaktadır;

Okan ile Yasemin'in kızı olarak 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi bu kız çocuğu. İstanbul'da geçen ömrünün en sevdiği kısımları hep Kaş'ta geçti. O yüzdendir bu kız çocuğunun "Kaş benim 2.evim" demesi. Kendini bildi bileleli sahneye olan merakından Üniversitede Tiyatro Bölümünü seçeceği zaten önüne geçilemez bir gerçekti. Üzerine oyuncu koçluğu yapmaya ve iyi bir anlatıcı olmak için eğitimlere gitmeye devam etti. Tanışmalarının üzerinden 3 ay geçtikten sonra 2014 yılında Uraz'la evlendi. Ardından 2016 yılında Ada'yı dünyaya getirip anne olan bu kadın yıllardır kadınlar hakkında konuşmaktan, yazmaktan bir an olsun çekinmedi. Gücü kuvveti olduğu sürece kadınlar için yazmaya, konuşmaya ve anlatmaya devam edecek.