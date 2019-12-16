Melis İşiten'in ilk kitabı satışa çıktı!

16.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:41

Reaksiyon, Aslı Gibidir, Vatanım Sensin gibi yapımların yanı sıra şu sıralar Suit ve A-Normal adlı tiyatro oyunlarıyla izleyiciyle buluşan Melis İşiten'in ilk kitabı 'Hikayemi Ben Seçtim', Küsurat Yayınları etiketiyle raflarda yerini alacak.

Kitabı için uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlatan Melis İşiten "Sosyal medyada özellikle tanınırlığı yüksek kadınlara yönelik önyargı kaynaklı bir sürü linç başıma geldi. Bunlara karşı hep sessiz kaldım. Kitabı yazmama bu linçler sebep oldu. Aslında bizim bütün kadınlar olarak hayattaki mücadelemiz bir, gözyaşlarımız bir. Kahkahalarımız ortak. Bunu 13 farklı kadın hikayesi üzerinden anlatmak istedim. Hayat kimisinin karşısına güzel insanlar çıkarmış, kimisi ise daha acı olaylarla yüzleşmiş. Bu kitapla kadınlara dokunmasını hayal ettiğim şey, okuyan her kadının kendine ait bir his bulması ve 'Evet, ben bu hisse bir kere düştüm' demesi" şeklinde konuştu. Başarılı oyuncu, "Çok kadın hikayelerine düşkün olduğum için tanıdığım binlerce kadını toplayıp 13 kadına sığdırdım. İçinde kurgu olmayan tek bir hikaye var, o kadar" açıklamasında bulundu.

"HİKAYELERDEN BİR TANESİ DE BENİ ANLATIYOR"

'Hikayemi Ben Seçtim' kitabındaki hikayelerden birinin kendisi olduğunu vurgulayan oyuncu "İlk kitap olması çok heyecanlı ve devamı gelecek. Bu kitap üzerinde birkaç yıl çalıştığım bir projeydi. Geçirdiğimiz dönem tam üzerinde hiçbir şey yapmamaya heveslendiğim ve kabuğuma çekileceğim bir dönemken sağ olsun yayınevi sahiplerim 'Bu an tam hayalini gerçekleştirme anın' dediği için harekete geçmem noktasında kıymetli bir araç oldu. Hikayelerden biri de benim hikayem, beni anlatıyor. Onu okuyucu keşfedecek" dedi.

"AŞIK OLMAKTAN, SEVMEKTEN HİÇ VAZGEÇMEMELİYİZ"

İşiten'in kitabının önsözünde kullandığı "Vazgeçmek hiç yok. Hayal kurmaktan, aşık olmaktan, sevmekten, insan olmaktan ve en önemlisi kadın olmanın kıymetini bilmekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz" ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler