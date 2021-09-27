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Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

Melikgazi Belediyesi ile Kayseri Tabip Odası tarafından yaptırılan Tabipler Bahçesi törenle hizmete açıldı.

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi ile Kayseri Tabip Odası tarafından yaptırılan Tabipler Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erenköy Mahallesi'ndeki bahçenin açılışına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve sağlıkçılar katıldı.

Palancıoğlu törendeki konuşmasında tabiplerin emeğini, mücadelesini ve anısını ölümsüz kılmak amacıyla bahçenin yapımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bahçenin konumunu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yakın seçtiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burası hekimlerimizin sahiplendiği, buluştuğu güzel, nezih bir mekan olacak. Parkın içinde rahmetli olan doktorlarımız ve Kayseri'ye emek vermiş uzun süre görev yapmış doktorlarımızın da isimlerinin yazılı olduğu bir şeref tabelası da olacak. Zaman zaman etkinliklerde burada isimlerini yaşatacağız. Burada tabiplerimizin bir arada bulunacağı bir kafe de yapacağız. Bir de hemen yakınına bir cami temeli atacağız. Caminin ayrı bir özelliği ise avlusunda toplantı yapılacak bir alanı olması. İnşallah tabiplerimizi mutlu etmişizdir. Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye, sağlık sektöründe çok iyi konumda. İmkanlar ve alt yapımız çok ileri. Tabiplerimize sosyal bir alan sunmanın yanı sıra Kayseri'ye hizmet etmiş doktorlarımızın da anısını yaşatacağımız tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin de "Kayseri'de tabiplerin adına özel bir mekan yoktu. Burası çok önemli. Sembolik bir değer taşıyor. Bu bahçe bizim. Tüm etkinlikler için burası bir buluşma alanı olacak." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de Tabipler Bahçesi açıldı - Haberler
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