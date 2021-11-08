MELİKGAZİ'DE EĞİTİMDE HİZMET ATAĞI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Keriman Fırıncıoğlu-Erkan İlkokulu'nun Temeli Atıldı

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever iş birliği ile yapımına başlayacağı 20 derslikli Keriman Fırıncıoğlu-Erkan İlkokulu'nun temelini attı.

Temel atma programına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve meclis üyeleri katıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne güzel işler yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kısa bir süre önce Dr. Sami İpek İsmini verdiğimiz Sivas Caddesi'ni Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayan kanal boyundaki caddemizi yenilemiştik. Burada tam 64 tane gecekonduyu anlaşarak yıktık. Vatandaşlarımıza üçer şerit güzel bir yol yapmış olduk. Yıldırım Beyazıt'a büyük bir 18 uygulaması yapıyoruz. Şu anda Türkiye'deki belediyeler içerisinde en büyük 18 uygulamasını yapan belediyeyiz. Yaklaşık 10 milyon metrekare alanda 107 bölgede 18 yapıyoruz. Bu sayede çıkmaz sokak olan yollarımız açıldığı gibi kamu alanları, okullar, sağlık ocakları, camilerin yapılacağı yerler tamamen kamuya geçmiş oluyor. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt'ın çok daha güzel bir hale gelecek. Aynı zamanda 105 vatandaşımızla da anlaştık, 6 blok, 233 dairelik bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediyeler olarak yoğun bir şekilde çalışıyor, cami, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Bugün 20 derslikli bu güzel okulumuzun temelini atıyoruz. Şuana kadar tam 14 okulu yapıyoruz. Kazasız belasız tamamlanmasını diler, hayırlı olmasını temenni ederim. " dedi.

Hayırseverlerden Rasime Erkan ise, "Çalışkan belediye başkanımız Mustafa Başkanımız sayesinde bu dileğimiz gerçek oldu. İnşallah okul bitince hep birlikte açarız. Desteğimiz her zaman devam edecek. Hayırlı olmasını dilerim. " diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, Bu okul inşaatının en kısa sürede bitmesini, bu bölgede yaşayacak kardeşlerimize güzel eğitimler vermesini Rabbimden niyaz ederim. Mustafa Başkanımız 14 tane okul yaparak büyük bir başarıya imza atmış. Kendisini ve ekinini tebrik ederim. Belediyelerimiz hizmet yarışında vatandaşlarımız için canla başla çalışıyor. Bu güzel eğitim yuvasının hayırlı olmasını dilerim. " dedi.

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