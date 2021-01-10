Melikgazi Belediyesinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne arsa tahsisi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı ile Anbar mahallelerindeki 2 arsanın eğitim yatırımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı ile Anbar mahallelerindeki 2 arsanın eğitim yatırımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı ile Anbar mahallelerindeki 2 arsa eğitim yatırımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, eğitime sözde değil, özde hizmet ve yatırımda bulunduklarını, ilçedeki her okulda mutlaka bir yatırım ve hizmet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Melikgazi ilçesinde eğitime yapılan yatırımların 2021 yılında da devam edeceğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Okullarda öğretmenler odası yenilemesi, dış cephe boyası, dış yalıtım, WC yenileme ve engelli rampası yapılarak, spor sahaları, zemin çalışması gibi hizmetlerimizi eğitim hizmetine sunuyoruz. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin eğitime ve gelişimine katkı sağlamakta. Nitekim yapılan genel sınavlarda, bilgi yarışmalarında ve proje yarışmalarında artık Kayseri ilk sıralarda yer almaktadır. Bu belediyelerin eğitime sağladığı desteklerin de bir sonucudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin