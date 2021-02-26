Melike Şahin Nasır şarkı sözleri | Melike Şahin Merhem albümü
Tutuşmuş Beraber şarkısıyla bir anda büyük çıkış yakalayan başarılı sanatçı Melike Şahin'in yenş albümü dinleyicisiyle buluştu. Merhem adını verdiği albümde yer alan şarkılardan biri de Nasır oldu. İşte Melike Şahin Nasır şarkı sözleri...
Başarılı sanatçı Melike Şahin, yeni albümünü sevenleriyle buluşturdu. Albümdeki parçalardan bazıları büyük beğeni toplayarak Youtube Trendlerdeki yerini aldı.
MELİKE ŞAHİN NASIR ŞARKI SÖZLERİ
Söyleyin de nasır tutmuş o kalbi beri gelsin
Ben vuruldum onun aşkına bendim çiğnensin
Ay tutuldu mendilimde dert olunca dokuz
Bir ağıt yaktım derinden duymuyor ki yavuz
Ben duramam, buralar dar efendi
Fırtınlar boyum aştı da göğü deldi
Ahımı al, sar sinene senin olsun
Bir umudum var, onu da soldurmam be canım
Ben duramam, buralar dar efendi
Fırtınlar boyum aştı da göğü deldi
Ahımı al, sar sinene senin olsun
Bir umudum var, onu da soldurmam be canım
Aman, bezdim aman
Hep mi kadersiz hep mi imkansızlarda garip ömrüm
Kaçarken düşmanımdan dost elinde neyi gördüm
Ay tutuldu mendilimde dert olunca dokuz
Bir ağıt yaktım derinden, uyanır dağ deniz
Ben duramam, buralar dar efendi
Fırtınlar boyum aştı da göğü deldi
Ahımı al, sar sinene senin olsun
Bir umudum var, onu da soldurmam be canım
Ben duramam, buralar dar efendi
Fırtınlar boyum aştı da göğü deldi
Ahımı al, sar sinene senin olsun
Bir umudum var, onu da soldurmam be canım
Aman, bezdim aman