Melike Şahin Nasır şarkı sözleri | Melike Şahin Merhem albümü
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Melike Şahin Nasır şarkı sözleri | Melike Şahin Merhem albümü

26.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:17
Melike Şahin Nasır şarkı sözleri | Melike Şahin Merhem albümü

Tutuşmuş Beraber şarkısıyla bir anda büyük çıkış yakalayan başarılı sanatçı Melike Şahin'in yenş albümü dinleyicisiyle buluştu. Merhem adını verdiği albümde yer alan şarkılardan biri de Nasır oldu. İşte Melike Şahin Nasır şarkı sözleri...

Başarılı sanatçı Melike Şahin, yeni albümünü sevenleriyle buluşturdu. Albümdeki parçalardan bazıları büyük beğeni toplayarak Youtube Trendlerdeki yerini aldı.

MELİKE ŞAHİN NASIR ŞARKI SÖZLERİ

Söyleyin de nasır tutmuş o kalbi beri gelsin

Ben vuruldum onun aşkına bendim çiğnensin

Ay tutuldu mendilimde dert olunca dokuz

Bir ağıt yaktım derinden duymuyor ki yavuz

Ben duramam, buralar dar efendi

Fırtınlar boyum aştı da göğü deldi

Ahımı al, sar sinene senin olsun

Bir umudum var, onu da soldurmam be canım

Ben duramam, buralar dar efendi

Fırtınlar boyum aştı da göğü deldi

Ahımı al, sar sinene senin olsun

Bir umudum var, onu da soldurmam be canım

Aman, bezdim aman

Hep mi kadersiz hep mi imkansızlarda garip ömrüm

Kaçarken düşmanımdan dost elinde neyi gördüm

Ay tutuldu mendilimde dert olunca dokuz

Bir ağıt yaktım derinden, uyanır dağ deniz

Ben duramam, buralar dar efendi

Fırtınlar boyum aştı da göğü deldi

Ahımı al, sar sinene senin olsun

Bir umudum var, onu da soldurmam be canım

Ben duramam, buralar dar efendi

Fırtınlar boyum aştı da göğü deldi

Ahımı al, sar sinene senin olsun

Bir umudum var, onu da soldurmam be canım

Aman, bezdim aman

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