Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi!
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Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi!

Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova kimdir? Vatandaşlarımız merak etmektedir. İşte Melike İpek Yalova hakkında merak edilenler. Peki, Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? Melike İpek Yalova mesleği nedir? Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi nedir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova kimdir? Vatandaşlarımız merak etmektedir. İşte Melike İpek Yalova hakkında merak edilenler. Peki, Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? Melike İpek Yalova mesleği nedir? Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile kazandı. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol aldı. Şon olarak ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren oyuncu, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

DİZİLERİ

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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