Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Melike İpek Yalova, Türkan Şoray'a benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Peki, Melike İpek Yalova kimdir?

Türk televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Melike İpek Yalova hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile kazandı. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol aldı. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren oyuncu, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

MELİKE İPEK YALOVA'NIN OYNADIĞI DİZİLER, FİLMLER

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)