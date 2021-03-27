Melihat Gülses kimdir? İbo Show konuğu Melihat Gülses kaç yaşında?

Melihat Gülses kimdir? İbo Show konuğu Melihat Gülses kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İBO Show'un 27 Mart konuklarından biri olan Melihat Gülses araştırılıyor. İşte Melihat Gülses hayatı ve biyografisi

Star TV ekranlarında 9 yıl aradan sonra yayınlanan İBO Show her hafta Cumartesi akşamları birbirinden renkli isimlerle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İBO Show'un yeni bölüm konuklarından biri olan Melihat Gülses'in hayatı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Melihat Gülses kimdir? İbo Show konuğu Melihat Gülses kaç yaşında ve nereli? İşte Melihat Gülses hayatı ve biyografisi

İBO SHOW KONUĞU MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses, 1958 senesinde dünyaya geldi. Müzik hayatına ise 1981 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda adım atmıştır. Melihat Gülses, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olmuştur.

Melihat Gülses, Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbul'dan Atina'ya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik'e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna'ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imza atmıştır.

Melihat Gülses, müzik hayatı içerisinde birçok ödüle layık görülmüştür. Ünlü sanatçı; 2012'de Pertevniyal Lisesi'nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü'nün sahibi olmuştur.

Melihat Gülses, günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtiçi ve yurtdışı konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu'nda besteleri seslendirmektedir.

MELİHAT GÜLSES EVLİ Mİ?

Melihat Gülses, Necip Gülses ile evlidir. Necip Gülses; İstanbul Radyosu'nda tanbur sanatçılığı yapmaktadır. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Melihat Gülses'in kızının adı Neva; oğlunun adı ise Alihan'dır.

MELİHAT GÜLSES ALBÜMLERİ

2014 - Senden Uzakta

2012 - Tuna'ya Hasret

2007 - Beyaz Köpükler

2005 - Narçiçeğim 2

2005 - Narçiçeğim

2004 - Hüznün Hikayesi

2002 İki/Eylül Şarkıları

2000 - İstanbul'dan Atina'ya Türküler

1996 - Tatyos Efendi