Melih Kibar Besteleri "Müziğin Ustaları" Konserinde

Özgün, Yonca Lodi, Ayşen Birgör ve Hakan Aysev, söz yazarı, bestekar ve aranjör Melih Kibar'ı anma konserinde, sanatçının sevilen şarkılarını yorumladı.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşen "Müziğin Ustaları: Melih Kibar Besteleri" konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, Kibar'ın "Aldım Başımı Gidiyorum", "Tüm Bir Yaşam", "Bir Bakışın Yetti" ve "İçimdeki Fırtına" adlı eserlerini yorumlayan Yonca Lodi, çok duygulandığını dile getirdi.

Melih Kibar'ın manevi kızı olduğunu ve bundan her zaman gurur duyduğunu belirten Yonca Lodi, "Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, o piyano çalarken şarkı söylemekten çok kıvanç duyduğum bir insandı. O gittikten sonra uzunca bir süre, biri piyano çalarken şarkı söyleyemedim. Hep onu aradım. O yüzden özlemi hiç bitmedi. Benim için çok değerli bir insandı, çok sevdiğim biriydi. Benim için müzikal büyüklüğünün yanı sıra yeri dolmayacak bir ağabeydi." dedi.

Özgün de 2005'te yaşamını yitiren usta sanatçının çok önemli bestelere imza attığına işaret ederek, "Bu gece hepsi birbirinden kıymetli, çok önemli şarkıları, bir birinden kıymetli sesler seslendirecek. Bana da küçüklüğümden beri dinlemekten keyif aldığım şarkıları söyleme fırsatı oldu." dedi.

"Ne mutlu ki müziğimize çok güzel bir yön vermiş"

Ayşen Birgör de Kibar'ın müziğin gerçek ustası olduğunu dile getirerek, "Bu gece onun için buradayız. Bizlere bıraktığı o muhteşem eserleri bir kere daha sizlerle paylaşmak, bu güzel duyguları hissettirebilmek adına buradayız. Ne mutlu ki müziğimize, Türk hafif müziğine çok güzel bir yön vermiş. Çünkü müzik anlayışı, ruhu ve besteleriyle hakikaten hepimizi çocukluktan başlayıp çok güzel duygular hissettirdiği harika besteler bırakmış. İyi ki yaşamış ve bu şarkıları bizlere bırakmış. Nurlar içinde yatsın." diye konuştu.

Birgör, Melih Kibar şarkıları söylemenin kolay olmadığının altını çizerek, "Çünkü o ruhu, duyguyu, müzikal yaşayışı hakikaten hissetmek ve hissettirmek çok da kolay değil ama çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz bu güzel şarkıları burada mümkün olduğunca o duyguları hissettirerek sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Opera sanatçısı Hakan Aysev ise Melih Kibar'ın çok önemli bir isim olduğunu vurgulayarak, "Aile olgusunu, aile sevgisini ve o güzel aile yapısını, arkadaşlara nasıl sahip olunabileceğini, ben onun müziklerini yaptığı filmlerden öğrendim. Çocuktuk ve o ünlü filmlerin müziklerini o yaptı. Kimya mühendisiydi. İyi müzik yapmak ve iyi yorumcu olmak için zeka gerekiyor. Çok da zeki bir adamdı. Bu sahnede olduğum için çok keyif alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birgör'ün "Her Şey Seninle Güzel", "Rüya", "Deli Divane" ve "Sevdan Olmasa" şarkılarını yorumladığı etkinlikte, Özgün, "İşte Öyle Bir Şey", "Bu Gece", "Söyle Canım" ve "Neydi O Yıllar", Hakan Aysev de "Hep Böyle Kal", "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Bir de Bana Sor" ve "Canım Benim" adlı eserleri yorumladı.

Kibar'ın hayatının anlatıldığı video gösteriminin gerçekleştiği konserin sonunda, eşi Ethel ile kızı Merve Kibar'a da çiçek takdim edildi.

Özellikle tiyatro ve film yapıtları için hazırladığı besteleri dillerden düşmeyen Kibar'ın Hababam Sınıfı'nın da aralarında bulunduğu Ertem Eğilmez filmlerine yaptığı eserler, Türk müziğinin unutulmazları arasında girdi.

Kibar, uzun bir süre tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 7 Nisan 2005'te İstanbul'da hayata veda etmişti.

Kaynak: AA