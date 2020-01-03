: Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim

03.01.2020 00:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 01:00

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, rant iddialarıyla ilgili Gece Görüşü programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Ankara'da bir takım insanlara rant verildiği şeklinde suçlamalar yapıldığını söyleyen Gökçek, "Ben Melih Gökçek olarak başkanlığım döneminde 4 şeye dikkat ettim.Birincisi Ankara'da sanayii bölgesini karşılıksız destekledik. Hepsini bedava yaptık, belediye kanununa da ben koydurttum, nedeni önce sanayii kazanacak sonra vergi verecek. İki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak ortalama ayda 400 milyon lira civarında Ankara esnafına devamlı para pompaladık. Yani Ankara esnafı belediye sayesinde ayakta durdu. Üçüncü konu özellikle Ankara'yı ticarette ikinci sıraya getireceğim dedim. Ankara'yı ticarette iki numara yapabilmek için AVM'leri destekledim. Dördüncü sektörde inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü kendi sektörünün yanında 200 sektörü de ayağa kaldırır. Ülke içerisinde inşaat sektörü en fazla işi harekete getiren demektir." ifadelerini kullandı.

"BENİM DÖNEMİMDE TEK BİR İŞSİZ KİŞİ YOKTU"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde işsiz tek bir kişinin olmadığını belirten Gökçek, "Benim dönemimde bu söylemiş olduğum 4 faktörleben Ankara'nın ayağa kalkmasını temin ettim. Bunun içinde doğrudan doğruya inşaatları doğrudan doğruya destekledim." ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ, 3 KATLI İSKAN ALANINI 5 KATLI TİCARET ALANINA ÇEVİRDİ"

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine ait Beypazarı'nın en önemli arazisi 3 katlı iskan alanı olan yeri 5 katlı ticaret alanına çevirdiğini belirterek, "Oradan daha güzel bir yer yoktur Beypazarı'nda. Ondan önceki belediye başkanı da ihbar etmiş, iki sene soruşturma devam etmiş iki sene sonrada indirmiştir. İşte rant budur. Şahsın kendisine temin etmesi. Mansur Yavaş kendisi belediye meclisinde bulunmak kaydıyla bu kararı almıştır. Kendine rant sağlamak budur" diye konuştu.

Melih Gökçek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"BELEDİYEDEN FETÖ'YE TEK BİR ARSA TEMİN ETMEDİM"

Melih Gökçek 15 Temmuz olayını Ankara'da yıkan, yüz üzerinden yüz ise Ankara'daki darbe, 50'sini engelleyen adamdır. FETÖ'cülere bu kadar düşmandır.'FETÖ hain' diyen adamdır. Ben kalkıp da Mansur Yavaş gibi aday olacağım zaman 2009 yılında FETÖ'ye 17 kuruştan 930 bin metrekare arsayı vermedim onun gibi. Kim kimi suçluyor. Rant budur.

Ben belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim.

Haber Videosu