Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım
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Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım

19.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istemesinin ardından 23 yıllık görevinden ayrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevden alınma süreciyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Gökçek, "Ben bu konuda Tayyip beyi suçlamıyorum. Görevden alındığıma kırıldım, ama bu kırılmak Tayyip beyle ilgili değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında istifasını istediği 6 isimden biri olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Cumhurbaşkanı'nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum." ifadesiyle 23 yıllık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

"CUMHURBAŞKANI TALEP ETTİ, BEN DE UYDUM"

Haber Global ekranlarından Buket Aydın'ın Koltuk programına konuk olan eski başkan Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle seçimlere girmediğini kaydederek, "Ankara benim için tutku. Ankara benim her şeyim. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Hayatta satın alınamayacak tek şey tecrübedir. Belediye başkanı ilk 5 yıl içinde belediyeciliği öğrenmeye çalışır. Ben bunu aşmışım. Belediyecilik ben de bir aşk. Ben seçimleri kaybetmedim. Ben seçimlere girmedim. Bana Cumhurbaşkanı talep etti. Ben de talebe uydum." ifadesinde bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI DEĞİL, GÖNLÜM KIRILDI"

İstifa sürecine yönelik ilk kez konuştuğunun altını çizen Melih Gökçek, şöyle devam etti: "Hayal kırıklığı değil, gönlüm kırıldı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Gün gelir anlatırsam millet bana hak verecek. Ben bu konuda Tayyip beyi suçlamıyorum. Görevden alındığıma kırıldım, ama bu kırılmak Tayyip beyle ilgili değil. Parti içinde herkes her şeyi biliyor."

"BEN OLSAYDIM KESİNLİKLE SEÇİMİ ALIRDIM"

Ankara Büyükşehir Belediye seçimleri için de geçmiş iddiasını halen koruyan Gökçek, "Seçimlerde ben olsaydım kesinlikle seçimi alırdım." dedi.

Buket Aydın'ın "Siyasete dönerseniz belediye başkanlığının dışında hangi göreve talip olmak istersiniz?" sorusuna ise Gökçek "Görevin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Siyasetten hiçbir zaman ayrılmadım." yanıtını verdi.

Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım

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