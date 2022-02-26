Melih Gökçek, Stephen Hawking'in mum heykeline böyle hesap sordu: Rabbimi inkar ediyordun ne oldu?

Sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, son paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

"GIKI ÇIKMADI"

Gökçek, 2018'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeline hesap sordu. Gökçek videoyu, "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum... Gıkı çıkmadı..." notuyla paylaştı.

"KENDİNİ ÇOK BÜYÜK ZANNEDİYORDUN NE OLDU?"

Melih Gökçek, o anlarda "Öbür taraf nasıl?" diye sorduğu Hawking'in heykeline şunları söyledi: "Rabbimi inkar ediyordun değil mi, bak ölüm hepimize hak. Doğru mu Hawk? Bak susmuş duruyorsun ya. Kendini çok büyük zannediyordun bak ne oldu, girdin toprağın altına. Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun değil mi? Hadi bakalım."