Melih Gökçek, Stephen Hawking'in mum heykeline böyle hesap sordu: Rabbimi inkar ediyordun ne oldu? - Haberler

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Melih Gökçek, Stephen Hawking'in mum heykeline böyle hesap sordu: Rabbimi inkar ediyordun ne oldu?

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeline hesap sorduğu anların videosunu paylaştı. Sosyal medyada gündem olan videoda Gökçek heykele, "Öbür taraf nasıl? Rabbimi inkar ediyordun değil mi, bak ölüm hepimize hak. Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun değil mi?" diyor.

Sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, son paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

"GIKI ÇIKMADI"

Gökçek, 2018'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeline hesap sordu. Gökçek videoyu, "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum... Gıkı çıkmadı..." notuyla paylaştı.

Melih Gökçek, Stephen Hawking'in mum heykeline böyle hesap sordu: Rabbimi inkar ediyordun ne oldu?

"KENDİNİ ÇOK BÜYÜK ZANNEDİYORDUN NE OLDU?"

Melih Gökçek, o anlarda "Öbür taraf nasıl?" diye sorduğu Hawking'in heykeline şunları söyledi: "Rabbimi inkar ediyordun değil mi, bak ölüm hepimize hak. Doğru mu Hawk? Bak susmuş duruyorsun ya. Kendini çok büyük zannediyordun bak ne oldu, girdin toprağın altına. Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun değil mi? Hadi bakalım."

Melih Gökçek, Stephen Hawking'in mum heykeline böyle hesap sordu: Rabbimi inkar ediyordun ne oldu?

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Stephen Hawking, Melih Gökçek, Ankara, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

D:

Basit bir harf bile yazıcısız olmadığını bilen insan, nasıl nihayet derecede intizamlı ve muazzam bu muhteşem kâinatı ve içindekilerin sahibini inkar edebiliyor bir türlü anlayamıyorum. Hidayet gerçekten farklı bir şey.

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Zulkarneyn :

Kalbine küfür, şirk ve heykel sevgisi nakşedilmiş bir halk senin dediklerini anlamaz Melih başkan.

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