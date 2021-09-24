Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel
Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi

ANKARA Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.

ANKARA (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye İmar konusunda rant sağladığı yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye imar rantı sağladığı iddiasıyla, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Melih Gökçek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden farklı kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gökçek, "Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim" dedi.

'YAVAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Gökçek, "Mesela ben FETÖ'cülerden birine rant verdiysem, o rantı hemen düzeltmesi lazım ama böyle bir şey yok. 117 dosya var, bunlar içinde FETÖ'cü olarak adlandırılan adam sayısı 3. Hani 117 FETÖ'cü vardı, hani ben bunlara rant temin etmiştim? Bu soruşturmaların sonucu çıksın, adalet yerini bulsun, ondan sonra hesap verme ona dönecek. İşin özetini söylüyorum, 'Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17/25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan'a işi sarkıtabilir miyiz' olayın altına yatan asıl amaç bu. Aslında bu bir FETÖ organizasyonudur" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Joe Biden Fuat Oktay Sezai Temelli Süleyman Soylu
Magazin Tanem Sivar Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Marcao Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Boris Johnson Mustafa Şentop Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 19:47:49. #1.12#