Melih Gökçek, Bülent Arınç'ı bombaladı: Sen ne biçim AK Partilisin
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Melih Gökçek, Bülent Arınç'ı bombaladı: Sen ne biçim AK Partilisin

20.11.2020 09:58 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:02
Melih Gökçek, Bülent Arınç'ı bombaladı: Sen ne biçim AK Partilisin

Bülent Arınç'ın konuk olduğu canlı yayındaki açıklamalarına tepki gösteren Melih Gökçek, "Arınç teröristlere kol kanat geren hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil. Sen ne biçim AK Partilisin" dedi.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Habertürk ekranlarında yapmış olduğu açıklamaların yankıları sürerken konuyla ilgili en sert eleştiri yönelten isimlerden biri de Melih Gökçek oldu.

"SEN NE BİÇİM AK PARTİLİSİN"

Sosyal medya hesabından Arınç'a seslenen Gökçek, "Bugüne kadar bana sataşmalarına partime zarar vermemek için sustum. Ama bugün Arınç teröristlere kol kanat geren hatta çağrılarıyla isyana teşvik eden Demirtaş'a özgürlük istedi. Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil. Sen ne biçim AK Partilisin. Yasin Börü'nün katillerine alkış tutan adama sen nasıl alkış tutarsın? Adamı masum ilan edersin?" dedi.

ARINÇ NE DEDİ?

Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini belirten Bülent Arınç, şu ifadeleri kullandı: "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler."

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