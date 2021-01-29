Melih Çardak kimdir? Çukur Melih Çardak kaç yaşında, nereli?
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Melih Çardak kimdir? Çukur Melih Çardak kaç yaşında, nereli?

29.01.2021 21:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:25
Melih Çardak kimdir? Çukur Melih Çardak kaç yaşında, nereli?

Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu Cennet Mahallesi'nde Rüstem karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanmıştır. Peki Melih Çardak kimdir? Çukur Melih Çardak kaç yaşında, nereli?

Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu Cennet Mahallesi'nde Rüstem karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanmıştır. Peki Melih Çardak kimdir? Çukur Melih Çardak kaç yaşında, nereli?

MELİH ÇARDAK KİMDİR?

Melih Çardak oyuncu, Dansçı, Koreograf. 1959, İstanbul doğumlu. Lise mezunu. 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevini üstlendi. 1990-1998 yılları arasında Koreografi ve film çalışmaları yaptı.

1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) Ödülünü aldı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017'de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018'de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini canlandırdı.

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Şoför Nebahat/ Oyuncu - 2017

Otogargara/ Koreograf - 1995

Patron Çıldırdı!/ Oyuncu

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Halka (Tamirci, 2018)

Kadın (Hikmet, 2017)

Milat (Ender Gümüş, 2015)

Karadayı (Gardiyan Serdar, 2012-2013)

Yıllar Sonra (2011)

Keşanlı Ali Destanı (2011)

Geniş Aile (Güvenlik Amiri, 2009)

Son Bahar (2009)

Kollama (Gürsel, 2008-2009)

Gece Gündüz (Dilsiz, 2008)

Hakkını Helal Et (Metin, 2007)

Maçolar (Rasim, 2006)

Arka Sokaklar (Cevher, 2006)

Hırsız Polis (2005)

Beşinci Boyut (Kemal, 2005)

Cennet Mahallesi (Rüstem 2004-2007)

Büyük Buluşma (Arif, 2004-2005)

Rol Aldığı Bazı Sinema Filmleri:

Uzun Hikaye (Zopuroğlu, 2012)

Hop Dedik: Deli Dumrul (Reşo, 2011)

Ispanaktan Nağmeler (2005)

Renkli Dünya (Dansçı, 1980)

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