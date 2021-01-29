Melih Çardak kimdir? Çukur Melih Çardak kaç yaşında, nereli?

Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu Cennet Mahallesi'nde Rüstem karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanmıştır. Peki Melih Çardak kimdir? Çukur Melih Çardak kaç yaşında, nereli?