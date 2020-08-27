Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi

Sık sık eşi Donald Trump'ın elini tutmamasıyla kameralara yansıyan Melenia Trump, bu sefer de eşinin kendisini dudağından öpmesine izin vermedi.

27.08.2020 07:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:47

Melenia Trump, Cumhuriyetçilerin Kongresi'nde eşi Donald Trump'a destek veren bir konuşma yaptı ve sonrasında olanlar oldu. First Lady, sahneye gelip kendisini dudağından öpmek isteyen eşine yanağını çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın yaptığı hareket ile yüne gündemde. ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde eşine destek vermek için onu gölgesi gibi takip eden Melania Trump Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde etkileyici bir konuşma yaptı. Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı vegururlu bakışlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.

TRUMP, DUDAĞINDAN ÖPMEK İÇİN HAMLE YAPTI...

Tüm gözler ikilinin üzerindeyken Donald Trump kürsüdeki Melania'nın yanına gidip onu tebrik etmek istedi. Trump, eşi Melania'yı dudaklarından öpmek için hamle yaptığı sırada eşinin kendini geri çekmesi sosyal medyada olay yarattı.

Toplum içinde Donald Trump'ın elinin tutmaktan, yanında yürümekten hoşnut olmadığı izlenimi veren görüntüler sürekli basına yansıyan Melania Trump kendisini dudaklarından öpmek isteyen kocasına yine kafasını çevirdi.

Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi

TRUMP, BİR KEZ DAHA BAŞARAMADI

Donald Trump'ın öpücüğü deyim yerindeyse yarıda kaldı ve Melania'yı yanağından öpmek zorunda kaldı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca ikilinin arasındaki gerilim bir kez daha tüm dünyanın diline dolanmış oldu.

Melania Trump, öpücük vakasından sonra bozuntuya vermeden kendisini dinleyenleri selamlarken eşinin yanında ve tüm dünyanın gözü önünde yine bir bozgun yaşan Donald Trump ise zoraki bir şekilde gülümsemekle yetinmek zorunda kaldı.

Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı 3. Sayfa
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Politika
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek Ekonomi
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Ekonomi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk yanma görüntüsü yayınlandı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Rus bilim insanına göre koronavirüs salgını gelecek yılın ortalarında bitecek
Rus bilim insanına göre koronavirüs salgını gelecek yılın ortalarında bitecek
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Onur Saylak Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Sinan Gümüş Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Su Kız Ateş Musa Orhan
Şu an buradasınız: Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 07:48:10. #1.14#
title