Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Sık sık eşi Donald Trump'ın elini tutmamasıyla kameralara yansıyan Melenia Trump, bu sefer de eşinin kendisini dudağından öpmesine izin vermedi.

Melenia Trump, Cumhuriyetçilerin Kongresi'nde eşi Donald Trump'a destek veren bir konuşma yaptı ve sonrasında olanlar oldu. First Lady, sahneye gelip kendisini dudağından öpmek isteyen eşine yanağını çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın yaptığı hareket ile yüne gündemde. ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde eşine destek vermek için onu gölgesi gibi takip eden Melania Trump Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde etkileyici bir konuşma yaptı. Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı vegururlu bakışlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.

TRUMP, DUDAĞINDAN ÖPMEK İÇİN HAMLE YAPTI...

Tüm gözler ikilinin üzerindeyken Donald Trump kürsüdeki Melania'nın yanına gidip onu tebrik etmek istedi. Trump, eşi Melania'yı dudaklarından öpmek için hamle yaptığı sırada eşinin kendini geri çekmesi sosyal medyada olay yarattı.

Toplum içinde Donald Trump'ın elinin tutmaktan, yanında yürümekten hoşnut olmadığı izlenimi veren görüntüler sürekli basına yansıyan Melania Trump kendisini dudaklarından öpmek isteyen kocasına yine kafasını çevirdi.

TRUMP, BİR KEZ DAHA BAŞARAMADI

Donald Trump'ın öpücüğü deyim yerindeyse yarıda kaldı ve Melania'yı yanağından öpmek zorunda kaldı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca ikilinin arasındaki gerilim bir kez daha tüm dünyanın diline dolanmış oldu.

Melania Trump, öpücük vakasından sonra bozuntuya vermeden kendisini dinleyenleri selamlarken eşinin yanında ve tüm dünyanın gözü önünde yine bir bozgun yaşan Donald Trump ise zoraki bir şekilde gülümsemekle yetinmek zorunda kaldı.