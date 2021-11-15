İSTANBUL (İHA) - 'Meleklerle Yaşamak' kitabının yazarı Beki İkala Erikli'yi öldüren sanığın cezası onandı

İSTANBUL - Yaşam koçu ve 'Meleklerle Yaşamak' kitabının yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç'un cezası Yargıtay tarafından onandı.

'Meleklerle Yaşamak' kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli (48), 15 Kasım 2016 tarihinde, Sinem Koç tarafından ofisinde vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan Koç'u annesi 155'i arayarak ihbar etmişti. Koç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'tasarlayarak kasten adam öldürme' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Koç, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılarak cezasında indirim uygulanmamıştı.

Dava ikinci kez karar bağlandı

Davanın karara bağlanmasının ardından itiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından kurulan hükmü, akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, Adli Tıp 1'inci Üst Kurulunca gönderilen raporda, Sinem Koç'un, 15 Aralık 2016'da işlemiş olduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı. Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanık Sinem Koç'u, Beki İkala'yı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak cezasında pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle indirim uygulamadı.

Davanın yeniden karara bağlanmasının ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında isabetsizlik bulunmadığına karar vererek hükmü onadı.