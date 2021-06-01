Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nerelidir? Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nerelidir? Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi

Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nerelidir? Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" ve Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik eden Melek Mosso, son dönemde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Peki Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nerelidir? Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" ve Çukur dizisi için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik eden Melek Mosso, son dönemde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Peki Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nerelidir? Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso ya da gerçek adıyla Melek Davarcı 11 Kasım 1988 yılında, Kayseri'de doğan, Türk müzisyen ve müzik öğretmenidir.

11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

DİSKOGRAFİSİ

EP'leri

Melek Mosso (2020)

Single'ları

"Kedi" (2018)

"Gölgen Yeter" (2018)

"Keklik Gibi" (2019)

"Vursalar Ölemem" (2019)

"Sarıla Sarıla" (2019)

"Gönül Gözü" (2020)

"Unutan Kazanır" (2020)

"Cumartesi Türküsü" (2020)

"Yalan" (ft. Aras) (2020)

"Kurtuldun Dediler" (2020)

"Kızgınım" (2021)

"Ağlarsam" (2021)

"Sonrası Kalır" (2021)

"Gel Desem de Gelme" (Aras ile) (2021)

"Zülüf" (Haluk Levent ile) (2021)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Nikos Dendias Mustafa Varank İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nerelidir? Melek Mosso'nun hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 17:29:44. #1.13#

title