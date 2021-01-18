İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi
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İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi

18.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:25

Antalya'da, işkence görüp kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek'in avukatlarının tutukluluğuna yaptıkları itiraz, Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi.

Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi Döşemealtı ilçesinde yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı.

BÜTÜN GECE İŞKENCE GÖRDÜ

Tartışma sonrasında Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü, bununla da yetinmeyip tecavüz etti. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

ARBEDE SIRASINDA KOCASINI ÖLDÜRDÜ

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Melek İpek'in avukatları, geçen cuma günü Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçe ile tutukluluğa itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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