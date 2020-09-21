Melek Çetinkaya kimdir? Melek Çetinkaya davasında son durum nedir?
Hava Harp Okulu öğrencileri adına yürüyüş yapan Melek Çetinkaya davası sonuçlandı. Melek Çetinkaya kimdir? Melek Çetinkaya davasının son durumu nedir?
Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alınmıştı. Çetinkaya'nın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) gözaltına alınmasıyla başlayan dava süreci sonuçlandı.
MELEK ÇETİNKAYA KİMDİR?
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle müebbet hapse çaptırılan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılmıştı.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi olan 72 sanığın yargılanmasıyla gündeme gelen dava Ocak ayında karara bağlanmıştı.
Mahkemenin kararı sonrası müebbet hapis cezası alan öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya önce adalet yürüyüşü yaparak, daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin darbe girişiminde bulunmadığını ve verilen mahkeme kararının doğru olmadığını ifade etmişti.
MELEK ÇETİNKAYA DAVASINDA SON DURUM NEDİR?
15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili oldukları iddia edilen harp okulu öğrencilerinden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya hakkında güncel bilgileri Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaştı.
Sezgin Tanrıkulu, Melek Çetinkaya'nın tahliye edildiğini yazdı. Tanrıkulu haberi bu sözlerle duyurdu:
Kaynak: Haberler.com