Melania Trump kimdir? Donald Trump'ın karısı Melania Trump kaç yaşında?

Bugün Donald Trump, saraydan ayrılışını gerçekleştiriyor. Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump, yeni yönetime isim vermeden başarılarını diledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump da Twitter üzerinden bir video paylaştı vevideoda bir veda konuşması gerçekleştirdi. Eski first lady, sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Melania Trump kimdir? Melania Trump kaç yaşında?

MELANIA TRUMP KİMDİR?

Melania Trump kimdir? ve Donald Trump karısı kaç yaşında? merak ediliyor. Melania Trump ya da doğum adıyla Melania Knauss 26 Nisan 1970 yılında Slovenya'da doğmuştur ve 50 yaşındadır. Eski manken, değerli mücevher ve saat tasarımcısı olan Melania Trump, 2001 yılında ABD'de kalıcı oturma hakkına sahip olmuş ve 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. 2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur.