Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ikinci etap restorasyonu başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ikinci etap restorasyonu başlıyor

13.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:14
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ikinci etap restorasyonu başlıyor

Osmanlı'nın son şaheseri Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ikinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Osmanlı'nın son şaheseri Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ikinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Üniversitenin faaliyet gösterdiği tarihi yapının restorasyonu için rektörlük binasında düzenlenen törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir, yüklenici firma olan Vakıf İnşaat Restorasyon ve Tic. AŞ Genel Müdürü Ahmet Kaynar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Erdöl, restorasyonunun birinci etabının bittiğini hatırlatarak, bugün de ikinci etabın başlaması için protokol töreninde bir araya gelindiğini söyledi.

İlk etap restorasyon çalışmaları kapsamında Olcay Aydemir ile Ahmet Kaynar'ın büyük gayretler sarf ettiklerini dile getiren Erdöl, "İkinci etabı inşallah en kısa sürede bitirecekler ve pandemiyi de bir fırsata çevirerek bu binayı öğrencilerimize hazır hale getirmek için var güçleriyle çalışacaklar. Ben buna eminim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Aydemir de böyle bir yapının korunması sürecinde bulunmaktan onur duyduklarını belirterek, "Yapının bir dönemin mimari özelliklerini yansıtması bizim için çok kıymetli. Koruma süreci çok aktörlü bir süreç. Bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Ahmet Kaynar da çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek, şirketlerinin, ülkenin ve dünyanın nadide eserlerinden birinin ihyası ve restorasyonunda yer almasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Tören, protokolün imzalanmasının ardından, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ikinci etap restorasyonu başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:34:02. #1.14#
title