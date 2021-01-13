Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ikinci etap restorasyonu başlıyor

Osmanlı'nın son şaheseri Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ikinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Üniversitenin faaliyet gösterdiği tarihi yapının restorasyonu için rektörlük binasında düzenlenen törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir, yüklenici firma olan Vakıf İnşaat Restorasyon ve Tic. AŞ Genel Müdürü Ahmet Kaynar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Erdöl, restorasyonunun birinci etabının bittiğini hatırlatarak, bugün de ikinci etabın başlaması için protokol töreninde bir araya gelindiğini söyledi.

İlk etap restorasyon çalışmaları kapsamında Olcay Aydemir ile Ahmet Kaynar'ın büyük gayretler sarf ettiklerini dile getiren Erdöl, "İkinci etabı inşallah en kısa sürede bitirecekler ve pandemiyi de bir fırsata çevirerek bu binayı öğrencilerimize hazır hale getirmek için var güçleriyle çalışacaklar. Ben buna eminim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Aydemir de böyle bir yapının korunması sürecinde bulunmaktan onur duyduklarını belirterek, "Yapının bir dönemin mimari özelliklerini yansıtması bizim için çok kıymetli. Koruma süreci çok aktörlü bir süreç. Bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Ahmet Kaynar da çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek, şirketlerinin, ülkenin ve dünyanın nadide eserlerinden birinin ihyası ve restorasyonunda yer almasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Tören, protokolün imzalanmasının ardından, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya