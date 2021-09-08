Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı
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Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Meksika, art arda yaşanan afetler nedeniyle adeta felaketi yaşıyor. Dün başlayan sağanak yağış bir eyalette bulunan hastanedeki 16 hastanın ölmesine yol açtı. Sabah saatlerinde ise ülkenin turistik bir kentinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölge için tsunami uyarısı yapıldı. Henüz bir can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, ülkenin Hidalgo eyaletinde sel ve su baskınları yaşandı. Tula nehrinin taşması sonucu eyalette bulunan bir hastane dakikalar içinde suyla doldu.

Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı

16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sel suları elektrik akışına da zarar verdiği için oksijen ekipmanları bozuldu. Söz konusu hastanede 16 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, sel nedeniyle en az 39 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı

SABAH SAATLERİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Bu sabah ise Meksika, başka bir doğal afetle karşılaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkede 7.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini belirtti. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meksika'nın Guerrero eyaletinde Türkiye saati ile 04.47'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı

TSUNAMİ UYARISI

Depremin turistik şehir Acapulco şehrini etkiledi. Dağ yamaçlarından kayaların yerleşim yerlerine düştüğü ve binalara hasar verdiği bildirildi. Sarsıntının ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Deprem nedeniyle can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz netleşmedi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Neyse ki ciddi bir hasar oluşmadı. Can kaybı konusunda henüz net bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yaptı.

Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı

"ÇOK KORKUNÇTU"

Depremin gerçekleştiği Acapulco'ya 375 kilometre uzaklıktaki başkent Mexico City'nin bazı semtlerinde deprem hissedildi. Mexico City'nin Roma Sur mahallesinde elektriklerin kesildiği aktarılırken, Reuters'a konuşan 70 yaşındaki mahalle sakini Yesmin Rizk, "Korkunçtu. Bana 1985 depremini hatırlattı" dedi.

Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı

19 Eylül 1985'te Mexico City'de gerçekleşen 8 büyüklüğündeki depremde en az 10 bin kişi yaşamını yitirmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Meksika felaketi yaşıyor! Önce sel ardından deprem yaşandı, bir de tsunami uyarısı yapıldı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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