Meksika'da son 24 saatte 794 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 794 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 794 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 717 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 717 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 469 bin 407 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 794 kişi artarak 51 bin 311'e ulaştı.

Kaynak: DHA