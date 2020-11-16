Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri viral oldu
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Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri viral oldu

16.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:26
Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri viral oldu

Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selden demir parmaklıklara tutunarak kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı.

Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selden demir parmaklıklara tutunarak kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı.

Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde haftasonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel bölgedeki hayatı felç etti. Meksika İçişleri Bakanlığı sel nedeniyle kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.Seldeki akıntıdan bir evin demir parmaklıklara tutunarak kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan köpeğin o anları duygulandırdı.Videou sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. 


Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri viral oldu
Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri viral oldu
Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri viral oldu
Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri viral oldu
Meksika'da selden kurtarılan köpeğin görüntüleri viral oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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