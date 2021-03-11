Meksika'da insan kaçakçılığı şüphesi
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Meksika'da insan kaçakçılığı şüphesi

11.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:53
Meksika'da insan kaçakçılığı şüphesi

Meksikalı polis insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenen 2 otobüste 8 kişiyi gözaltına aldı.

Meksika'da polis, göçmenleri taşıyan 2 otobüste insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 8 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Meksika polisinin Guatemala sınırı yakınında Chiapas eyaletinde 210 Orta Amerikalı göçmeni taşıyan 2 otobüsü durdurduğu bildirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, otobüsteki göçmenlerin yasal seyahat belgelerinin olmadığı belirtildi.

Hükümet, 2014'te göçmen kaçakçılığına karşı yolcu otobüslerini denetlemek için Meksika'nın güneyinde bir dizi kontrol noktası kurmuştu. Bundan sonra, kaçakçılar, göçmenleri penceresiz yük kamyonlarında kaçırmaya yönelmişti. Meksikalı yetkililer de 2018 ve 2019'da yük kamyonlarında kaçırılmalarını engellemek için göçmen grupların geçişlerinin bazılarına göz yummuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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