Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü
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Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü

12.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:07
Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü

Meksika'da yeni doğum yapan 23 yaşındaki Anna Cortez ve bebeği, koronavirüse yakalandı. Hastalıkla savaşırken sütü yeşil renge dönen Cortez, sütün normal rengine döndükten iki gün sonra ise virüsü atlattı.

Meksika'nın Monterrey kentinde yaşayan yeni doğum yapmış 23 yaşındaki Anna Cortez ve bebeği, koronavirüse yakalandı. Cortez, sütünün hastalıkla savaşırken yavaş yavaş açık yeşil renge döndüğünü ve sütünün normal renge dönmesinden iki gün sonra ise koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

BEBEĞİ KORUYAN ANTİKORLAR TETİKLEMİŞ

Anna Cortez yaptığı açıklamada uzman bir çocuk doktoruna danıştığını ve doktorun sütün rengine rağmen güvenli olduğuna dair kendisine güvence verdiğini ifade etti. Cortez, doktorunun kendisine yaptığı açıklamada, anne sütündeki renk değişikliğinin vücudun koronavirüsle savaşırken bebeği koruyan doğal antikorlar tarafından tetiklenmiş olabileceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise, yeşil rengin annenin beslenmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü, ancak 23 yaşındaki kadın, yeme alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmadığını ve çok fazla yeşillik yemesine rağmen sütünün her zaman beyaz olduğunu ifade etti.

Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü

'SÜTTEKİ DEĞİŞİKLİK VÜCUDUN İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİR'

Anna Cortez, "Aynı zamanda bir emzirme danışmanı olan kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi. Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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